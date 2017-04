Fast and Furious 8

Fast & Furious 8

ab 13. April im Kino

Regie: F. Gary Gray

Vin Diesel – Dominic Toretto

Dwayne Johnson – Hobbs

Michelle Rodriguez – Letty

Jason Statham – Shaw

Charlize Theron – Cipher

Kurt Russel – Mr. Nobody

Nun – da Dom und Letty ausgiebig ihre Flitterwochen genießen, sich Brian und Mia ganz ihrer kleinen Familie widmen und dem Leben auf der Überholspur abgeschworen haben, die übrigen Crewmitglieder freigesprochen sind – führen alle ein ganz normales Leben. Ihr friedliches Dasein wird jedoch schlagartig hinweggefegt, als eine mysteriöse Frau (Oscar® Preisträgerin Charlize Theron) auftaucht. Sie lockt Dom in eine zutiefst kriminelle Welt, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Das grenzenlose Vertrauen seiner Crew in ihn droht zu zerbrechen – der Familie stehen Prüfungen von ungeahnten Ausmaßen bevor. (Pressetext)



Ein Film aus der Fast&Furiious Reihe musste schon von Teil 2 an immer größer werden, um weiterhin das hirnbefreite oder hirnausschaltende Publikum ins Kino zu locken. Teil 8 setzt also der Tradition folgend wieder eine dicke Scheibe Rumms auf das stabile Actiongerüst und zelebriert heiße Schlitten, heiße Frauen (Charlize Botox Theron) und die Freude an der Zerstörung.. Hach, es ist definitiv der Film mit den meisten Riesen-Logiklöchern, der trotzdem Spaß macht.

Von der Actionseite betrachtet ist es ein perfekter Jungsfilm. Auch wenn nach der fulminanten Einleitung in Havanna, die sexy Girls und Straßenrennen nur noch eine Nebenrolle spielen.

Für die größeren Mädchen wurde wahrscheinlich der Familienpart eingebaut.

Während in Teil 6 die längste Landebahn der Welt negativ auffiel, sind die größte befahrbare Eisfläche und das polizeiloseste New York zwar auch diesmal Grund zum Mäkeln, aber im Gesamtchor der Brüche und Fehler auch unwichtig. So schafft es ein eigentlich ausgemustetes russisches U-Boot plötzlich unter Wasser, ein paar Autos über Wasser, also auf dem Eis einzuholen… (Nur ein Hinweis, 31 Knoten gilt als richtig flott bei U-Booten, das sind nicht mal 60 km/h.)

Besonders unrealistisch und gleichzeitig toll anzusehen ist eine Verfolgungsjagd durch New York mit führerlosen Autos, die Cipher (Charlize Theron) dank Zero-Day-Exploits aus der Luft steuern kann. Allein beim Schreiben muss ich mir schon das Lachen verkneifen. Wie gesagt, Hirn aus – Spaß an.

Es ist verlockend, über die ganzen Ungereimtheiten in diesem Film zu meckern, aber es ist so offensichtlich so viel so falsch in diesem Film, dass ich sicher bin, dass die Autoren einfach nur gefeiert haben und sich dachten, ist doch egal, Hauptsache es kracht ordentlich und sieht fett aus.

Beides tut es! Und selbst in der deutschen Synchronisation machen die Oneliner von Dwayne Johnson und Jason Statham Spaß

Die Menge an Testosteron und Adrenalin in diesem Film ist so hoch, dass ich mich wundere und irgendwie auch frage, was sich das FF Team für den 9. und 10. Aufguss einfallen lassen wird.

Fazit: Popcornkino ohne Hirn und Verstand, mit Dwayne-Johnson-Oberarmgroßem Spaßfaktor.

© Johann Hoffmann, Fotos Universal