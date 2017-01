Underworld: Blood Wars

www.underworld-film.de

ab 1 Dezember 2016 im Kino (in 3D)

Regie: Anna Foerster

Kate Beckingsale – Selene

Theo James – David

Charles Dance – Thomas

Lara Pulver – Semira

Tobias Menzies – Marius

In Underworld Blood Wars (3D), der Fortsetzung der legendären Blockbusterreihe, muss Vampirin und Todeshändlerin Selene die brutalen Attacken des Lykaner-Klans und der Vampire, die sie verraten haben, abwehren. Zusammen mit ihren einzigen Verbündeten David und dessen Vater Thomas, gilt es, den ewigen Kampf zwischen Werwölfen und Vampiren zu beenden, selbst wenn sie dafür das ultimative Opfer bringen muss. (Pressetext)



Da sag noch mal einer, Frauen könnten das nicht. Von wegen! Regisseurin Anna Foerster lässt Heroine Selene genauso sexy böse Vampire und Wölfe (Lykaner) abschlachten, wie es ihre männlichen Kollegen tun würden.

Und wie sexy Kate Beckingsale in ihrer Rolle immernoch ist, ist wirklich verblüffend. Das (nicht nur für die männlichen Zuschauer sondern eher für die Schauspielerin) atemberaubende Lederkorsett-Anzug-Kostüm wirkt so, als ob jede Bewegung der Extremitäten mit einem lauten Knirschen begleitet wird, aber in der Horde der ebenfalls durchgängig in Sadomasokleidung gezwängten Statistenvampiren fällt sie nicht auf.

Dafür fällt die Antagonistin mit ihrer Machterotik auf. Wenn sie sich nicht gerade von ihrem Gespielen befriedigen lässt, schlachtet oder intrigiert sie verführerisch. In einem vernünftigen Film würde ich die Nase rümpfen ob der plakativen Spielweise, aber für diesen Film ist es passend.

Die visuellen Effekte und vor allem die Kampfchoreographien sind ebenfalls sehr passend für die Film, einzig die Studiosets wirken teilweise etwas billig und deplaziert. Die echten Kulissen (z.B: Schlösser) sind dagegen sehr sehenswert.

Mein Fazit: Edeltrash mit viel Kunstschnee und -blut und hohem Spaßfaktor (wenn man Blut und Spritzen sehen kann)..Man bekommt, was man erwartet und was der Titel ankündigt. Gleichzeitig darf ist inhaltlich nicht zu viel zu erwarten, denn es ist eben doch nur eine Fortsetzung..Aber es ist erstaunlich, dass den Autoren doch wieder einiges Neues eingefallen ist, so dass der Film vor allem für jüngere Männer sehenswert geworden ist

© Johann Hoffmann, Fotos Sony Entertainment