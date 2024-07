ab 5. Juni 2024 im Kino

https://www.sonypictures.de/filme/bad-boys-ride-or-die/

Regie: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Will Smith – Mike

Martin Lawrence – Marcus

Vanessa Hudgens – Kelly

Alexander Ludwig – Dorn

Paola Nuñez – Rita

Eric Dane – McGrath

Ioan Gruffudd – Lockwood

Tiffany Haddish – Tabitha



Diesen Sommer kehren die beliebtesten bösen Jungs der Welt zurück mit ihrer inzwischen ikonischen Mischung aus atemberaubender Action und unverschämtem Witz. Doch dieses Mal ist etwas anders: Diesmal sind die besten Jungs, die Miami zu bieten hat, auf der Flucht.(Pressetext)

Will Smith and Martin Lawrence star in Columbia Pictures BAD BOYS: RIDE OR DIE. Photo by: Frank Masi

Es ist kaum zu glauben, aber die „Bad Boys“ sind schon rund 30 Jahre alt. 1995 kam der erste Teil des Franchise mit Will Smith und Martin Lawrence als ungewöhnliches Polizisten-Best-Buddy-Team in die Kinos. Und seit dem dritten Teil „Bad Boys for Life“ sind auch schon wieder drei Jahre vergangen. Aber nun sind die Freunde zurück und müssen sich erneut

einer Gefahr stellen, die nicht nur ihnen selbst das Leben kosten könnte. Mike und sein Partner Marcus müssen noch immer das Ableben ihres Vorgesetzten Captain Howard verschmerzen. Die Verbundenheit zu dessen Tochter Judy (Rhea Seehorn) und Enkeltochter Callie ist jedoch ungebrochen und wird auf Mikes Hochzeit mit Christine (Melanie Liburd)

noch einmal deutlich. Doch die Hochzeit findet ein jähes Ende, als Marcus plötzlich zusammenbricht. Der Schock sitzt tief, doch Marcus kämpft sich ins Leben zurück und macht während seines Heilungsprozesses eine schwerwiegende Entdeckung. Kaum wieder auf den Beinen, weiht er Mike in seine Erkenntnisse ein: Captain Howard soll mit dem mexikanischen Kartell gemeinsame Sache gemacht haben. Um diese Anschuldigungen zu widerlegen, wenden sich die Cops an Armando Aretas (Jacob Scipio), Mikes Sohn, der noch immer in Untersuchungshaft sitzt. Der überführte Mörder kommt frei und gerät ins Visier von Howards als U.S. Marshall tätige Tochter, deren Verbundenheit mit Mike und Marcus in Vergessenheit gerät.

Eine nervenaufreibende Jagd nach der Wahrheit beginnt. Mike und Marcus landen selbst auf der Fahndungsliste. Wem können sie noch trauen und wer von ihren Kollegen ist in die Sache verstrickt und spielt ein doppeltes Spiel? Während sich beide auf ihr Bauchgefühl verlassen, ziehen die Feinde ihre Kreise immer enger und hoffen, die knallharten Bullen

endlich zu vernichten. Aber die Best Buddys haben einen Plan, den sie mit allen Mitteln in die Tat umsetzen wollen, um die wahren Banditen endlich hinter Gitter zu bringen. Gesundheitliche Engpässe der mittlerweile in die Jahre gekommenen Helden verleihen dem Ganzen einen menschlichen Charakter, ohne dem Ganzen den Aktionscharakter zu nehmen.

Will Smith and Martin Lawrence star in Columbia Pictures BAD BOYS: RIDE OR DIE. Photo by: Frank Masi



„Bad Boys: Ride or Die“ ist Popcornkino par Excellence. Der Actionkracher ist packend von der ersten bis zur letzten Minute und präsentiert große Bilder, die mittels Drohnen und Kameras, die von de Darstellern selbst gesteuert und eingefangen wurden. Die Zuschauer sind immer mitten drin und erleben das Szenario aus nächste Nähe, was teils optisch an ein Computerspiel erinnert. Trotz der Actionszenen kommt auch der bekannte Humor der Reihe nicht zu kurz. Smith und Lawrence liefern sich noch immer einen verbalen Schlagabtausch, der ihre Beziehung zueinander in den Fokus rückt und dem Buddy-Genre so ebenfalls treu bleibt. Auch wenn die Story über die Verschwörungstheorie wahrlich nichts bietet, was man nicht schon in zahlreichen anderen Filmen des Genres gesehen hat, hat man dennoch seinen Spaß.

Fazit: Die „Bad Boys“ bleiben einfach Best Buddys durch dick und dünn, die sich jeder Herausforderung stellen und ihrem Namen alle Ehre machen.