ab 13. Juli 2023 im Kino

Regie: Christopher McQuarrie

Tom Cruise – Ethan Hunt

Hayley Atwell – Grace

Ving Rhames – Luthe Stickell

Simon Pegg – Benji Dunn

Rebecca Ferguson – Ilsa Faust

Vanessa Kirby – Alanna Mitsopolis/White Widow

Esai Morales – Gabriel

Pom Klementieff – Paris

In Mission Impossible – Dead Reckoning Teil Eins starten Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission: Sie sollen eine furchterregende neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission – nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen. (Pressetext)

Tom Cruise aka Ethan Hunt fährt, fliegt, fällt, flirtet und vor allem rennt wieder. Business as usual? Alles schon mal gesehen? Mitnichten! Also eigentlich doch, aber nein! Oh man, es ist… mehr – genau wie mit den Frauen, die diesmal mit Ethan Hunt zu tun haben.

Wie immer gibt es eine unglaublich große Gefahr, die nur Ethan Hunt und sein Team lösen können und natürlich kann Ethan Hunt gar nicht anders, als loszulegen, doch diesmal ist das Unmögliche nicht so leicht möglich zu machen, die Bedrohung ist übermächtig und er hat nicht den Schurken vom Dienst als Gegner, sondern eigentlich alle.

Also geht die Hatz mit unglaublicher Intensität los. Ich war sehr überrascht, wie sehr mich Versteckspiele, Verfolgungsjagden und aberwitzige Stunts noch fesseln können.

Von der ersten Sekunde an schafft es das Team um Regisseur und Drehbuchautor McQuarrie den Zuschauer in den Bann zu ziehen. Jede Szene sitzt. Die Actionszenen sind präzise, schnell und perfekt choreographiert, die romantischen Momente zum Glück kurz genug, um nur das Dilemma von Hunt, der sich natürlich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden kann, zu zeigen und die komödiantischen Anteile so witzig, dass ich mich an Knight and Day ebenfalls mit Tom Cruise erinnert habe, nur in besser.

Um es genau zu sagen, die Stunts sind gigantisch, wie uns die Marketingmaschinerie schon ausführlich mit Cruises Sprung vom einem norwegischen Berg gezeigt hat:

Das ist zwar dominant, aber eben nicht alles. Es gibt eigentlich nur spannende Szenen, selbst die, die offensichtlich mit Hilfe von CGI entstanden sind. Es ist der Wahnsinn, wie grandios ein Actionfilm sein kann, nachdem man bei sechs Teilen vorher immer schon gedacht hat, das das der ultimative Hammer ist.

Ja, ich schwärme! Während die James Bond Filme mich in der letzten Zeit nicht mehr so fasziniert haben – als ob sie M:I und Jason Bourne hinterhereifern würden – werden die Mission Impossible Filme von mal zu mal noch besser. Auch die Frauenrollen nehmen noch mehr Raum ein und die Damen sind tatsächlich emanzipiert und nicht nur schickes Beiwerk.



Dieser adrenalingefüllte siebte Teil beweist es wieder: Ständig auf einer ganz schmalen Kante leichtfüßig hüpfend ignoriert dieser Film, dass es einen Abgrund der Ungläubwürdigkeit und Lächerlichkeit gibt und hat damit Erfolg. Absurde SItuationen werden selbstironisch weggewitzelt und es wird einfach kein Zweifel während der zweieinhalb Stunden Film zugelassen.

Danach ist der Zuschauer so geflasht, dass es auch keine Rolle mehr spielt, wenn sich der eine oder andere Logikfehler irgendwo versteckt hat. Übrigens gibt es einen Roman von Daniel Suarez, der ein ähnliches Thema hat und genauso spannend ist: Daemon. Ich glaube fast, dass sich ein wenig bei den Ideen des Buches kopiert wurde, aber wenn ja, dann super gut und erfolgreich.

Was ist also das Fazit: 10 von 10 Punkten, eine Sehempfehlung, ein großer Adrenalinkick fürs große Kino!

