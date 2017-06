Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache

Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales

ab 25.Mai 2017 im Kino (3D)

Regie: Espen Sandberg und Joachim Rønning

Johnny Depp – Captain Jack Sparrow

Javier Bardem – Captain Armando Salazar

Brenton Thwaites – Henry

Kaya Scodelario – Carina Smyth

Golshifteh Farahani – Shansa

Geoffrey Rush – Captain Barbossa

Kevin R. McNally – Joshamee Gibbs

Stephen Graham – Scrum

Ein vom Pech verfolgter Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) findet sich in einem völlig neuen Abenteuer wieder: Einmal mehr hat sich der Schicksalswind gedreht und mordlustige Geister-Matrosen, die dem berüchtigten „Teufels-Dreieck“ entkommen sind, jagen alle Piraten auf hoher See – ganz oben auf ihrer Liste steht: Jack! Sein alter Erzfeind, der furchteinflößende Captain Salazar (Javier Bardem), führt die Bande an und jagt ihn unerbittlich. Jacks einzige Überlebenschance besteht darin, den legendären „Dreizack des Poseidon“ zu finden, ein mächtiges Artefakt, das seinem Besitzer völlige Kontrolle über die Meere verleiht. Die Jagd nach dem Dreizack zwingt Jack dazu, ein spannungsgeladenes Bündnis mit der ebenso brillanten wie schönen Mathematikerin und Astronomin Carina Smyth (Kaya Scodelario) und dem eigenwilligen jungen Royal Navy Matrosen Henry (Brenton Thwaites) einzugehen. Am Steuer seines arg gebeutelten kleinen Schiffs Dying Gull stürzt sich Captain Jack todesmutig wie eh und je in den stürmischen Überlebenskampf gegen den mächtigsten und wohl auch bösartigsten Feind, dem er sich je stellen musste.

Ein weiterer Aufguss eines einstmals (irr)witzigen Piratenabenteuers? Braucht das die Welt?

Die Antwort ist ein Nein. Hat der Zuschauer trotzdem Spaß? Ja, ziemlich sicher.

Denn PIrates of the Caribbean ist für Disney und für die Zuschauer wie eine Sidewiner- Fiure and Forget Rakete:

Abschießen und blind Geld machen für Disney bzw. Ansehen und Vergessen für die Zuschauer.

Letzteres ist keine Abwertung, denn der Ansehen-Teil bedeutet etwa 2 Stunden viel Südseefeeling, viel Trubel, viele Gags, wild-absurde Jagd/Kampfszenen zu Wasser und zu Lande, Johnny Depp und Javier Bardiem als fähige Schauspieler und Special Effects, die wieder einmal Maßstäbe setzen.

Und selbst Bibelkenner kommen auf ihre Kosten: Es gibt je eine Alt- und eine Neutestamentarische Szene, herrlich.

Sonst ist es wie immer: Johnny Depp versus Widersacher, ein junger Held, nein, diesmal nicht mehr Orlando Bloom und ein hübsches Mädchen als Objekt der männlichen Begierde, nein, diesmal nicht Keira Knightley…

Es gibt wieder viele Verwicklungen und vielleicht zum Schluss für den einen oder anderen ein Happy End – denn Disney möchte ja Geld verdienen. Es ist schön anzusehendes großes Blockbuster-Kino. Ran an den Rum und rein ins Kino!