Warum ich koreanische Komödien liebe

한글 텍스트는 아래에 있습니다.

Die koreanische einfacher geschriebene Version ist jetzt auch in Korea vom Sejong Institut veröffentlicht worden.

Zu finden hier.

Ich bin ein normaler Deutscher ohne asiatische Gene. Im Gegenteil, ich komme aus der ehemaligen DDR. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich schon seit Kleinauf ein Fernweh nach Asien, am Anfang besonders Japan, verspürte. Seitdem es mir möglich ist, reise ich nach Japan, aber das geht natürlich nur ein bis zweimal pro Jahr.

Um meine Sehnsüchte zu befriedigen, hilft – wie der wohlmeinende Leser an diesem Blog erkennen kann – meine zweite große Leidenschaft: Kinofilme.

Hier in Deutschland dominieren Hollywoodfilme, aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, asiatische Filme z.B. bei Festivals zu sehen. Zuerst war ich an den japanischen Filmen interessiert, aber schon sehr schnell merkte ich, dass es ein anderes Land gibt, dass noch viel bessere Filme ganz nach meinem Geschmack macht: Südkorea.

Seit Ende der 90er Jahre hat sich deshalb mein Blick immer mehr auf die guten koreanischen Filme verschoben. Die ersten Filme, die ich gesehen hatte, waren eher für junge Männer wie mich passende Horror- und Actionfilme wie „Tube“, „2009 – Lost Memories“, „Shiri“, „A Tale of Two Sisters“ oder der großartige „Oldboy“. Ich könnte viele weitere Filme aus allen möglichen Kategorien aufzählen, aber ich möchte mich weiter unten auf einige Highlights beschränken.

Nachdem ich viele Filme mit Untertiteln gesehen habe, ist mir die Schönheit der Sprache besonders bei Frauen aufgefallen. (Über die verschiedenen Zisch- und Grunzlaute der Männer beim Fluchen könnte man gewiss einige Extra-Seiten füllen.)

Also fing ich Ende des letzten Jahrzehnts eher zufällig an, sporadisch koreanisch zu lernen. Der Unterricht in einer kleinen von den Eltern (halb)koreanischer Kinder finanzierten privaten Schule war das eine, aber das Kennenlernen einer für mich vollkommen neuen Kultur außerhalb des Unterrichts hat mir die Augen geöffnet. Abgesehen von der allgemeinen Kenntnis über die Trennung des Landes, hatte ich so gut wie keine Ahnung, was für eine reichhaltige Geschichte Korea zu bieten hat und wie tragisch die Teilung für Korea ist.

Wenn Koreaner Filme über den geteilten Zustand ihres Landes machen, sind sie manchmal trotz des ernsten Themas und einer Grundtraurigkeit sehr humorvoll, wie z.B. „Joint Security Area“, „Secret Reunion“ („의형제“), „Welcome to Dongmakgeol“ oder aktuell der Spionagethriller „The Spies“ („간첩“) und für mich als Berliner besonders interessant „The Berlin File“ („베를린“). Das gefällt mir sehr. Denn deutsche Filme über unsere Vergangenheit sind oft dröge und unspannend. Dabei kann ich als Ostdeutscher besonders gut das Gefühl in einem geteilten Land zu leben verstehen und rückblickend gibt es viele unglaubliche und eben spannende Geschichten zu erzählen.

Komödien sind meiner Ansicht nach die größte Stärke des aktuellen koreanischen Kinos. Typische Festivalfilme wie die von Kim Ki-Duk und Hong Sangsoo haben einen hohen künstlerischen Anspruch und Park Chan-Wooks Werke sind nicht nur unverwechselbar, sondern auch bildgewaltig und durchdringend.

Aber die Komödien sind hier leider vollkommen unterschätzt. Jedes Mal wenn ich bei einem internationalen Filmfest bin, freue ich mich auf koreanische Komödien, denn nur bei ihnen gibt es eine Kombination französischen Charmes, amerikanischer Action und nordischer Trockenheit kombiniert mit einem phantastischen Gefühl für Timing und Situationskomik.

Während Amerikaner und Deutsche leider viel zu oft versuchen, unter der Gürtellinie witzig zu sein, sind die südkoreanischen Filme schon in sich komisch. Ich lasse mit Hollywoodproduktionen vergleichbare Filme wie den Kultfilm „My Sassy Girl“ und die „Mr. & Mrs. Smith“-Kopie „Mr & Mrs. Lee“ mal außen vor und stelle nur die beeindruckendsten und besondersten Filme vor:

„I’m a Cyborg, But That’s ok“, „200 Pounds Beauty“, „Speed Scandal“, „All about my Wife“ und mein absoluter Allzeitfavorit „Castaway on the Moon“ (leider momentan nur als Italien-Import oder direkt aus Korea erhältlich). Ganz aktuell noch der in Korea unberechtigterweise verschmähte, aber in Europa begeistert gefeierte „How to Use Guys with Secret Tips“.

Alle diese Filme schaffen es, auf einzigartige Weise ein besonderes Thema in Ironie, Situationskomik und Witz einzupacken. Damit unterscheiden sie sich maßgeblich von den viel zu oft schablonenartig gemachten amerikanischen oder deutschen Filmen.

Beim Far East Filmfestival in Udine sagte der Regisseur von „How to Use Guys with Secret Tips“ Lee Won-Suk nachdem er den Publikumspreis entgegen genommen hatte, dass er nach dem Flop in Korea überlegt hatte, ob er seinen Stil beim nächsten Film ändern sollte, aber dieser Erfolg zeigt ihm, dass er doch richtig liegt.

Tatsächlich ist diese romantische Komödie gerade am Anfang sehr „schräg“, aber gerade deshalb ist sie so besonders für Leute, die schon viele Komödien gesehen haben.

In „Castaway on the Moon“ strandet ein Mann, dessen Selbstmordversuch fehlgeschlagen ist, mitten in Seoul auf einer kleinen Insel im Han-Fluß. Wie er sich in der Isolation durchschlägt, wird von einer jungen Frau, die unter sozialer Phobie leidet (hikikomori), beobachtet und trotz der Einseitigkeit und räumlichen Distanz vom Hochhauszimmer zur Insel entsteht eine zarte Beziehung zwischen beiden. In Deutschland wäre es maximal eine sozialkritische Milieustudie zu Menschen in Isolation geworden, doch in Südkorea ist es eine Komödie, die ganz sanft die Zuschauer über den Weg des Lachens an das ernste Thema heranführt.

Beides hat seine Berechtigung, aber ich bevorzuge das, was Kino am besten kann: Den Zuschauer in eine andere Welt entführen und verzaubern. Dafür ist Humor der schönere Weg. Ich werde so ein begeisterter und kein deprimierter Zuschauer. Deshalb sind koreanische Filme meine große Leidenschaft und ganz nebenbei lerne ich Koreanisch weiter.

나 는 아시아 유전자가 없는 평범한 독일 사람이다. 나는 옛 동독 출신이다. 이것이 아마도 아시아를 향한 나의 동경 (처음에는 일본을 향한 동경)을 일깨운 이유일 것이다. 그래서 나는 기회가 되면 일본으로 여행을 떠난다. 당연히 이건 일년에 한 두번만 가능하다.

아시아를 향한 이러한 그리움을 충족시켜주는데에 나의 두번째로 큰 열정이 도움을 주었다. 바로 ‘영화’ 이다.

이 곳 독일에는 헐리우드 영화들이 지배적이다. 그렇지만 아시아 영화를 영화제에서 볼 수 있는 기회가 가끔씩 있다. 나는 초반에 일본 영화에 관심이 많았다. 하지만 이것도 머지않아, 다른 나라가 더 훌륭하고, 나의 취향에 딱 맞는 영화를 제작한다는 것을 알았다. 바로 대한민국이다.

그래서 90년대 후반 이후로 점점 나의 관심은 훌륭한 한국 영화를 향하게 되었다. 내가 초반에 즐겨본 영화들은 나와 같은 젊은 남성들에게 적합한 호러영화와 액션영화 (예를 들어 ’튜브’, ‘2009 로스트 메모리즈’, ’쉬리’, ’장화, 홍련’, 그리고 대단한 영화 ’올드보이’)였다. 가능한 모든 범주의 또 다른 영화들 또한 열거할 수 있지만, 나는 여기에서 몇가지 특정 영화들로 제한하고자 한다.

수많은 한국 영화를 자막과 함께 본 이후로, 한국어가 (특히 한국 여성들이 말할 때) 아름답다는 것을 느꼈다. (한국 남성들이 욕할때 사용하는 마찰음에 대해서라면 별도의 작문도 할 수 있다)

그래서 나는 몇년 전 그것도 우연한 기회에 한국어를 가끔씩 배우기 시작했다. 한국인 또는 혼혈인 자녀를 둔 부모님들이 운영하는 작은 사설 어학원에서의 한국어 수업, 그리고 수업 외 내겐 완전 새로운 문화를 접할 수 있는 기회는 나의 눈을 뜨게 했다. 국토가 분단되어 있다는 일반적인 지식을 제외하고는, 대한민국의 역사나 얼마나 풍부한지, 분단의 상황이 대한민국에 얼마나 비극적인지, 그전에는 전혀 알지 못했다.

분 단 상황을 다룬 한국 영화들은 진지한 테마, 깊은 슬픔에도 불구하고, 종종 유머가 넘친다. 예를들어 ‘공동경비구역 JSA’, ‘의형제’, ‘웰컴 투 동막골’, 최근에 개봉된 스파이 스릴러 ‘간첩’, 내가 베를린 사람이기에 유독 관심이 갔던 ‘베를린’ 영화가 그러하다. 바로 이 부분이 내 마음에 든다. 왜냐하면 과거사를 다루는 독일 영화들은 흔히 지루하기 때문이다. 또한 나는 옛 동독 출신이기 때문에 분단된 나라에 사는 그 기분을 잘 이해할 수 있다.

코미디는 최신 한국 영화의 가장 큰 강점이라고 생각한다. 김기덕, 홍상수 감독 작품 같은 일명 ‘영화제 영화’들은 예술적 완성도가 높고, 박찬욱 감독의 작품들은 독창적일 뿐 아니라 한마디로 인상적이고 가슴을 파고 들어오는 느낌을 준다.

아쉽게도 여기 유럽에서는 코미디가 완전 과소평가된다. 매년 내가 국제 영화제에 참가하면 한국 코미디 영화들을 매우 기대한다. 왜냐하면 이 영화들은 프랑스적 매력, 미국적 액션, 스칸디나비아적 풍자적 유머가 조합된, 여기에 타이밍과 상황코미디의 환상적 느낌까지 첨가된 완성품이기 때문이다.

미국인과 독일인들이 유감스럽게도 너무도 흔히 속되고 혐오스런 유머를 동원해 관중을 웃기려고 하는데 비해, 한국 영화는 그 자체로 유머스럽다.

나 는 여기에서 헐리우드 작품과 비교할 수 있는 유행 영화 (예를 들어 ‘엽기적인 그녀’, ‘미스터 & 미세스 스미스’ 를 베낀 ‘7급 공무원’)는 제쳐 놓고, 개인적으로 가장 인상적이고 특별한 영화들만 소개하겠다. 여기에는 ‘사이보그지만 괜찮아’, ‘미녀는 괴로워’, ‘과속 스캔들’, ‘내 아내의 모든것’, 그리고 내가 가장 좋아하는 영화 ‘김씨 표류기’가 있다. 그리고 최근 한국에서는 인정 받지 못했지만, 유럽에서 큰 호응을 받았던 영화 ‘남자사용설명서’. 이 영화들은 아주 독특한 방식으로 특별한 주제를 아이러니, 상황코미디, 재치로 포장한다. 그렇기 때문에 이 영화들은 판에 찍어내듯 비슷한 미국 및 독일 영화와 구분된다.

이탈리아 우디네 극동 영화제에서 관객상을 수상한 이원석 감독 (‚남자사용설명서‘)은 한국에서의 흥행 실패 후 자신의 영화 스타일을 후기작에서 바꿔야 할지 고민했다고 밝혔다. 하지만 우디네에서의 성공은 그가 옳았다는 것을 보여준다. 사실 이 로맨틱 코미디 영화는 초반에 정말 ‘어의가 없다’. 하지만 바로 이것이 수많은 코미디 영화를 본 이들을 이 영화에 매료시키는 이유이다.

영화 ‘김씨 표류기’에서는 자살시도가 실패로 끝난 한 남성이 서울 한강의 작은 섬에 표착한다. 그가 고립된 상황을 헤쳐 나가는 모습은, 은둔형 폐인 (히키코모리,引き篭り) 생활을 하는 젊은 여성으로부터 관찰된다. 오로지 여인의 시각과 아파트와 섬 사이에 놓인 공간적 거리에도 불구하고, 두 사람 사이에 애틋한 감정이 싹튼다. 독일에서는 기껏해야 고립된 사람들 내지 사회 계층을 다룬 사회 비판적 영화가 되었을 텐데, 한국에서는 관객을 웃음을 통해 진지한 테마로 연결하는 코미디가 탄생한다. 두 형태 모두 옳다. 하지만 나는 영화가 가장 잘 할수 있는 것을 선호한다. 바로 관객을 또 다른 세계로 인도하고 매혹시키는 것이다. 유머는 이것을 실현할 수 있는 훨씬 멋진 길이다. 나는 열광적인 관객이 될 것이고, 한국 영화는 그렇기 때문에 나의 큰 열정이며, 더불어 나는 한국어를 계속 배워 나갈 것이다.

Text+Grafik: Johann-M. Hoffmann, 번역:민세리/Übersetzung: Seri Min

Fotos: Lotte, CJ Entertainment und die jeweiligen Verleiher