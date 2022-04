ab 24. März 2022 im Kino

Regie: Michael Bay

Jake Gyllenhaal – Danny Sharp

Yahya Abdul-Mateen II – Will Sharp

Eiza González – Cam Thompson

Garret Dillahunt – Captain Monroe

Keir O’Donnell – FBI Agent Anson Clark

Um die Behandlung seiner schwer erkrankten Frau zahlen zu können, wendet sich Will Sharp an die eine Person, die er normalerweise niemals um Hilfe bitten würde, seinen Adoptivbruder Danny . Aber statt ihm auszuhelfen, lockt ihn der charismatische Profidieb mit der Chance seines Lebens: ein Bankraub mit einer 32-Millionen-Dollar-Beute. Ein hoher Einsatz und ein noch höheres Risiko, doch um seine Frau zu retten, lässt sich Will auf den riskanten Überfall ein. Bis zum letzten Moment scheint tatsächlich alles zu gelingen, doch kurz bevor sie unbehelligt verschwinden können, läuft der perfekte Plan spektakulär aus dem Ruder. Um doch noch entkommen zu können, kapern die beiden Brüder einen Krankenwagen mit einem angeschossenen Cop und der routinierten Rettungssanitäterin Cam Thompson an Bord. Gejagt von allen Einsatzkommandos, Hubschraubern und jedem Polizisten der Stadt beginnt eine halsbrecherische Vollgas-Flucht durch die Straßen von Los Angeles. Die Uhr tickt, ihre Leben hängen am seidenen Faden und ganz L.A. wird zum Schauplatz der wohl explosivsten Hetzjagd aller Zeiten. (Pressetext)

Normalerweise versuche ich den Inhalt eines Films nicht zu spoilern, aber hier traue ich mich, eine Ausnahme zu machen: Es geht um eine laaange Verfolgungsjagd.

Und so simpel die Zusammenfassung, so gigantisch die Umsetzung. Michael Bay und sein Kameramann (oder besser das Kameradrohnenteam) liefern einen bombastischen Adrenalinkick, der mich tatsächlich für die zwei Stunden die Fingernägel in die Armlehnen hat krallen lassen.

Und da ich außer irgendwelchen Superlativen zu Actionsequenzen oder dramaturgischen Kniffen nicht viel zu diesem Film sagen kann, er aber so geil direkt aufs Kleinhirn wirkt, gibts mehr Bilder und weniger Text.

Wie hier schon gut zu sehen ist, zieht Michael Bay alle Register!

Zum Abschluß noch den Trailer und dann geht schön ins Kino und lasst Euch richtig weghämmern!

© Johann Hoffmann, Bilder/Trailer: Universal Studios