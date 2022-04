www.Sonic-DerFilm2.de

ab 31. März 2022 im Kino

Regie: Jeff Fowler

Ben Schwartz – Sonic

Jim Carrey – Dr. Robotnik

James Marsden – Tom Wachowski

Idris Elba – Knuckles (Deutsch: Oliver Stritzel)

Tika Sumpter – Maddie Wachowski

Der beliebteste blaue Igel der Welt (gesprochen von Julien Bam) ist zurück und erlebt in SONIC THE HEDGEHOG 2 ein neues großartiges Abenteuer: Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik und dessen neuem Partner Knuckles herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, ganze Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät. (Pressetext)

Teil 2 schließt nahtlos an den ersten Sonic Film an und folgt dabei teilweise der bewährten Hollywoodmethode des Mehr, Schneller und Größer. Glücklicherweise geschieht das auch in Bezug auf die Geschichte um den blauen Igel, der als sagen wir Teenager in seiner gefundenen Erdfamilie liebt. Die Erzählung geht tiefer, sein Wesen wird besser beleuchtet und die Sehnsucht nach Freunden wird noch deutlicher. Damit „menschelt“ Sonic sehr und geht noch mehr ans Herz, nicht nur beim jungen Zielpublikum. Ich würde übrigens der FSK12 Einstufung nur begrenzt zustimmen. Die österreichische „ab 8“ Einstufung passt besser. Da es weder richtig gruselige Stellen, noch realistische Gewalt gibt, ist er sogar schon für Siebenjährige akzeptabel, wobei da dann möglicherweise noch das eine oder andere nicht verstanden wird.

Spaß und Abenteuer werden auch von den kleineren verstanden und von beidem gibt es mehr als genug. Dafür sorgen auch die neuen Wesen, Ameise Knuckles und doppelschwänziger Fuchs Tails und vor allem Jim Carrey wieder als überdrehter boshafter Wissenschaftler. Er kann ja auch ganz anders, aber so ein Dr. Robotnik ist ihm einfach auf den Leib geschneidert. So viel knautschige Mimik und Gestik und sein verrückter Bart machen einfach Lust, ihm bei seinen frechen Auftritten zuzuschauen.

Es gibt eine ganze Menge aufregende Sachen zu sehen und während Kinder möglicherweise Dr. Robotniks Gadgets im Kopf bleiben, war es bei mir eine sibirische Tanzbattle, die gleichzeitig auf den ersten Blick so unpassend wirkte und doch so geschickt eingebaut wurde, dass es eine Freude war.

Kinder werden diesen Film lieben und auch Erwachsene können ihren Spaß haben, auch wenn der Film nicht so universell funktioniert, wie z.B. ein Zoomania. Doch einige Anspielungen auf andere Filme, Eastereggs und Reminiszensen an die Spiele geben älteren Semestern was zu tun.

Insgesamt ist es ein schöner Familienfilm, der die schweren realen Zeiten für zwei Stunden vergessen lässt und den schnelleren Sonic, die größere Action und das Mehr an allem anderen gut einsetzt.

Tails (Colleen O’Shaughnessey) in Sonic The Hedgehog 2 from Paramount Pictures and Sega. Photo Credit: Courtesy Paramount Pictures and Sega of America. Knuckles (Idris Elba) in Sonic The Hedgehog 2 from Paramount Pictures and Sega. Photo Credit: Courtesy Paramount Pictures and Sega of America. James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell and Shemar Moore in Sonic the Hedgehog 2 from Paramount Pictures and Sega. Jim Carrey and Knuckles (Idris Elba) in Sonic The Hedgehog 2 from Paramount Pictures and Sega. Photo Credit: Courtesy Paramount Pictures and Sega of America.

© Johann Hoffmann, Bilder: Paramount