Es geht endlich wieder los: Fantasy Filmfest Nights XL und Far East Film Festival

Nach der verdammt langen Durststrecke sind endlich wieder Festivals am Start mit Anwesenheit von echtem Publikum im Kinosaal (und trotzdem Online Angeboten beim Far East Film Festival)

Schaut auf www.fantasyfilmfest.com um Euch über das Setup des hoffentlich am 17.6. in Berlin beginnenden Festivals zu informieren.

Und danach werft einen Blick auf www.fareastfilm.com für die schönen asiatischen Filme, die es beim 23. Far East Film Festival in Udine in Italien ab dem 24. Juni zu sehen gibt.

Übrigens gibt es für das letztere noch bis zum 30.5. Early Bird Tickets zu günstigen Preisen und selbst wer nicht nach Italien will oder kann, hat die Möglichkeit, viele Filme zu streamen. Das Angebot dafür startet am 7. Juni.

Weitere Infos folgen.

Bleibt gesund!