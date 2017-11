Hexe Lilli rettet Weihnachten

ab 9. November 2017 im Kino



Regie: Wolfgang Gross

Lilli – Hedda Erlenach

Knecht Ruprecht – Jürgen Vogel

Mutter – Anja Kling

Oma – Maresa Hörbiger

Layla – Aleyna Hila Obid

Leon – Claudio Magno

Hekto – Stimme von Michael Mittermeier

Basierend auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe “Hexe Lilli” von KNISTER inszeniert Wolfgang Groos eine Weihnachtsgeschichte für die kleinen Fans der Hexe. Bereits 2009 und 2011 lockten die Kinofilme “Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch” sowie “Hexe Lilli – Die reise nach Mandolan” viele Besucher ins Kino. Nun geht die aufregende Geschichte mit Lilli und ihrem Drachen Hektor weiter.

Lilli ist genervt, da immer und überall ihr kleiner Bruder Leon im Mittelpunkt steht. Selbst an Weihnachten kommt es zum Streit, als Leon Lillis neues Teleskop zerstört, das sie gerade erst vom Nikolaus bekommen hat. Lilli hat die Faxen dicke und greift trotz der Wahrnungen von Hektor zum Hexenbuch.

Schnell findet Lilli einen geeigneten Spruch, um Knecht Ruprecht aus dem Mittelalter in ihre Welt zu zaubern, damit er Leon eine kleine Lektion erteilt. Der Herbeizauber klappt und der Knecht steht plötzlich in Lillis Zimmer. Er willigt auch ein, Leon für seine Taten im Auge zu behalten. Doch als Ruprecht auf die anderen Kinder der Neuzeit trifft und sich an ihrer frechen Art stört, entwickelt er sich wieder zu dem Wesen aus der Unterwelt, das er einst war, bevor sich der Nikolaus seiner annahm.

Kurzerhand sammelt er alle unartigen Kinder und sogar Lillis Lehrer ein. Während Lilli mit allen Mitteln versucht, Knecht Ruprecht wieder in seine Zeit zurückzuzaubern, verschwinden immer mehr Kinder. In der Stadt herrscht große Aufregung und Weihnachten gerät ernsthaft in Gefahr. Doch gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Layla hekt Lilli einen Plan aus, um ihren Fehler wiedergutzumachen und Weihnachten zu retten…

“Hexe Lilli rettet Weihnachten” ist ein unterhaltsamer Kinderfilm für die Fans der Buchreihe. Die Geschichte ist überschaubar und mit amüsanten Momenten gespickt. Drache Hektor, dem Schauspieler und Comedian Michael Mittermeier seine Stimme leiht, ist putzig anzusehen. In gewohnter Manier treten die erwachsenen Darsteller durch ihr Overacting in den Vordergrung, was gelegentlich störend auffällt.

Schade ist, dass der Film nicht im Winter bei echtem Schnee gedreht wurde, sondern dass in einem Studio mit reichlich Kunstschnee für Weihnachtsflair gesorgt wurde. “Hexe Lilli rettet Weihnachten” eignet sich für die kleineren Kinder, die sich für die Geschichte des Weihnachtsfestes begeistern können.

Verleih: Universum Film

Drehbuch: Gerrit Hermans nach der Buchserie “Hexe Lilli” von KNISTER