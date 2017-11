Schwarzlicht.tv im Weihnachtsfieber

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen fallen. Langsam aber sicher bewegen wir uns auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Und da es nichts gemütlicheres gibt, als sich mit einem heißen Kakao auf die Couch zu kuscheln und sich in romantisch-spannenden Büchern oder atmosphärischen Filmen zu verlieren, die allesamt das Weihnachtsfest thematisieren, wollen wir Euch in den kommenden Wochen an unseren Highlights teilhaben lassen.

Filmfreunde:

– Pettersson & Findus – Das beste Weihnachten überhaupt

Kinogänger:

– Hexe Lilli rettet das Weihnachtsfest

Für Leseratten:

– Für immer auf den ersten Blick

– Juli Löwenzahn feiert Weihnachten

– Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg

Und zusätzlich gibt es noch bis zum 15.12.2017 hier die Disney Weihnachtsverlosung!