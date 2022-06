ab 2. Juni 2022 im Kino

Regie: Graham Moore

Mark Rylance – Leonard Burling

Zoey Deutch – Mable Shaun

Johnny Flynn – Francis

Dylan O’Brien – Richie Boyle

Nikki Amuka-Bird – La Fontaine

Chicago im Jahr 1956: Nach einer privaten Tragödie zieht der sanftmütige Londoner Maßschneider Leonard (Mark Rylance) in die „Windy City“ und erregt mit seiner Begabung schnell die Aufmerksamkeit der Gangsterfamilie Boyle. In ihrem Dienst beweist Leonard nicht nur sein Talent für Nadel und Schere, sondern auch höchste Diskretion bezüglich der Geschäftsgespräche in seinem Laden sowie der geheimnisvollen Päckchen, die dort zur Abholung hinterlegt werden. Als eines Nachts zwei Killer (Dylan O’Brien, Johnny Flynn) an seine Tür klopfen und ihn um einen Gefallen bitten, werden Leonard und seine Assistentin Mable (Zoey Deutch) tiefer in die kriminellen Machenschaften verstrickt, als sie es sich je hätten vorstellen können. (Pressetext)

Manche Filme brauchen nicht mehr als ein gutes Drehbuch, tolle Schauspieler und einen Raum.

The Outfit ist genau so ein Film. Nur ist das Drehbuch nicht gut, sondern sehr gut und die Schauspieler, allen voran Hauptdarsteller Mark Rylance sind nicht toll, sondern großartig.

Dass sich der ganze Film nur in einer einzigen Schneiderei abspielt, macht ihn nicht etwa eintönig, sondern intensiv. Der Zuschauer konzentriert sich auf das Wesentliche. Die doppelbödige Handlung und das sinnliche Erlebnis des Schneiderns. Es ist eine faszinierende Erfahrung, dass das einfache Ausschneiden von Einzelteilen aus Stoffen in Kombination.

Dazu kommt ein sehr dezentes, aber beeindruckendes Spiel der Schauspieler, was das cinephile Herz höher schlagen lässt. Wäre da nicht eine kleine etwas unglaubwürdige Sache am Ende, wäre es ein sicherer 10 von 10 Film, so gibts ein halbes Pünktchen Abzug in der B-Note.

© Johann Hoffmann, Bilder: Universal