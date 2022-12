ab 01. Dezember 2022 im Kino

Regie: Tommy Wirkola

David Harbour – Santa Claus

John Leguizamo – Scrooge

Leah Brady – Trudy Lightstone

Cam Gigandet – Morgan Lightstone

Alex Hassell – Jason Lightstone

Alexis Louder – Linda

Edi Patterson – Alva Lightstone

Beverly D’Angelo – Gertrude Lightstone

Eigentlich will Santa Claus (David Harbour) nur die Geschenke bringen, aber als er auf eine Gruppe Söldner stößt, die auf einem Anwesen Geiseln genommen hat, war’s das mit Stille Nacht. Statt der Geschenke holt Santa in VIOLENT NIGHT den Hammer aus dem Sack. Denn an Heiligabend legt sich niemand ungestraft mit dem Weihnachtsmann an. Wer rechnet denn damit, dass der echte Weihnachtsmann vor der Tür steht? Jedenfalls nicht das Team um Ben (John Leguizamo), das sich ausgerechnet Heiligabend für einen Überfall auf das Anwesen einer wohlhabenden Familie ausgesucht hat. Ihr zweiter Fehler ist es, ihn als harmlosen Geschenkebringer mit Rauschebart zu unterschätzen, denn wo Santa hinlangt, wächst kein Weihnachtsbaum mehr. Mit Lichterkette und Baumschmuck bewaffnet wird er zum gnadenlosen Endboss und beschert ihnen ein blutiges Fest, auch wenn es nicht auf dem Wunschzettel stand. (Pressetext)

Ein desillusionierter Weihnachtsmann, ein paar unartige Leute und ein artiges Mädchen (zuckerwattesüß gespielt von Leah Brady), das fest an den Weihnachtsmann glaubt. Haben wir schon alles gesehen?



Nun…. vielleicht nicht ganz. Tommy Wirkola und sein hartgesottenes Team (87North) nehmen uns Zuschauer mit in diese besondere heilige Nacht auf bekannten Pfaden, nur um dann doch immer wieder neue Wege zu trampeln.

Aus den verschiedenen Genres vertraute Motive werden mit Wonne zu einem Actionkomödienmärchenweihnachtspunsch zusammengemischt, dass es einen Freude ist.

„Kevin allein zu Haus“ wird genauso verwurstet wie „Stirb Langsam“. Aus Klassikern das beste zu nehmen, geht diesmal aber nicht schief, sondern bringt gute Laune in die dunkle Jahreszeit.

Ein wunderbares Kleinod der Erwachsenenmärchen und ein guilty pleasure vom Feinsten. Aber wirklich nur für Erwachsene!

