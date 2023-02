Die Drei Fragezeichen – Erbe des Drachen

www.DieDreiFragezeichenFilm.de



ab 26. Januar 2023 im Kino

Regie: Tim Dünschede

Justus Jonas – Julius Weckauf

Peter Shaw – Nevio Wendt

Bob Andrews – Levi Brandl

Gräfin Codrina – Gudrun Landgrebe

Onkel Titus – Florian Lukas

Peters Vater – Mark Waschke

Tante Mathilda – Jördis Triebel

Mit seiner außergewöhnlichen Intelligenz und seinem fotografischen Gedächtnis ist Justus Jonas der „Kopf“ des berühmten Detektiv-Trios Die drei ???, das durch den skeptischen Allround-Athleten Peter Shaw und den auf Recherchen und Investigation spezialisierten Bob Andrews komplettiert wird. Was die drei Jungs verbindet, ist ihre loyale Freundschaft und ihre Leidenschaft für Mysterien und scheinbar unerklärliche Geheimnisse, denen sie in ihrer geheimen Zentrale auf dem Schrottplatz von Justus‘ Onkel Titus auf den Grund gehen. Als nächstes steht während der Sommerferien eine gemeinsame Reise nach Rumänien bevor, wo die drei Freunde ein Praktikum am Filmset von „Dracula Rises“ absolvieren dürfen, das ihnen Peters Vater vermittelt hat, der bei den Dreharbeiten für die Special Effects verantwortlich ist. Kaum in Transsilvanien angekommen, häufen sich rätselhafte Ereignisse auf dem alten Schloss von Gräfin Codrina, das dem Film als Originalkulisse dient. Die drei Detektive wollen herausfinden, was all dies mit einem seit über 50 Jahren verschwundenen Jungen, einer mysteriösen Bruderschaft und einem rätselhaften Untoten zu tun haben kann. Bald stehen nicht nur die Dreharbeiten und Peters Verhältnis zu seinem Vater, sondern auch die Freundschaft der drei ??? auf dem Spiel. (Pressetext)

Als erstes ein Hinweis für Eltern: Die FSK Freigabe ist ab 6 Jahren, allerdings empfehle ich den Film erst ab etwa 8 Jahren, wegen einiger leicht gruseliger Szenen, aber besonders wegen des allgemeinen Verständnisses.

Die drei ??? ist sehr kinderfreundlich gehalten, das Gruselschloß ist schön spukig und alle sprechen klar und verständlich, der Film ist ein bisschen in kleine leicht verdauliche Häppchen geteilt – nicht als Kapitel, aber in den Szenen.

Die Jungschauspieler machen ihre Sache gut, sie kommen auch für Gleichaltrige überzeugend rüber, die Erwachsenen und besonders die Antagonisten sind für meinen (Erwachsenen-)Geschmack etwas platt.

Die drei Fragezeichen finden sich als Bücher und vor allem als Hörspiele in vielen Kinderzimmern, da lacht das Elternherz, wenn die Kids am Wochenende zu etwas Bekanntem ins Kino gelockt werden können. Gut, dass diese Film-Produktion nicht komplett verhauen wurde und noch besser, dass die Kinder wirklich Spaß und ein bisschen Grusel haben können.

