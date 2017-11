Bad Moms 2

A Bad Moms Christmas

ab 9. November 2017 im Kino

Regie & Drehbuch: Jon Lucas und Scott Moore

Amy – Mila Kunis

Kiki – Kristen Bell

Carla – Kathryn Hahn

Ruth – Christine Baranski

Sandy – Cheryl Hines

Isis – Susan Sarandon

Jesse – Jay Hernandez

Hank – Peter Gallagher

Weihnachten steht vor der Tür und üblicherweise will man für die Familie alles perfekt machen. Man sucht nach dem perfekten Geschenk für jedes Familienmitglied, schmückt das Haus mit Hingabe und steht stundenlang in der Küche, um ein grandioser Dinner zu servieren.

Die dauergestressten Mütter Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn), die bereits 2016 in BAD MOMS eine unkonventionelle Kindererziehung an den Tag legten, pfeifen dieses Jahr auf traditionelle Perfektion. Nur einmal im Leben wollen die das Weihnachtsfest genießen, anstatt durch die überfüllten Läden zu eilen und das perfekte Fest zu gestalten, für das ihnen am Ende nur ein müdes Danke gebührt.

Ihre Pläne würden sich vermutlich auch in die Tat umsetzen lassen, wenn nicht ihre Mütter vor der Tür stehen und die Feierlichkeiten an sich reißen würden. Und so findet sich Amy im privaten Wettkampf mit ihrer Mutter Ruth (Christine Baranski) wieder und Kiki fühlt sich völlig erdrückt von ihrer Mami Sandy (Cheryl Hines). Lediglich Carla scheint sich wirklich über die Anwesenheit ihrer Mutter Isis ( Susan Sarandon) zu freuen, bis diese sie erneut um Geld fürs Glücksspiel bittet.

Amy, Kiki und Carla werfen kurzerhand alle Pläne über den Haufen und bieten ihren Müttern die Stirn. Das vorprogrammierte Chaos bricht aus und der Weihnachtsalptraum gipfelt sich in einem ultimativen Duell zwischen Müttern und Töchtern.

Wie bereits in BAD MOMS werden erneut die drei Mütter mit den unkonventionellen Ansichten vor die Herausforderung gestellt. Zwischen Verpflichtungen und aufgezwungen Festveranstaltungen liegen ihre Nerven blank. Der Wunsch nach Ruhe und Frieden wird immer größer. Erwartungsgemäß kommt es zum großen Streit und das bevorstehende Fest scheint gefährdet. Doch amerikanische Weihnachtskomödien verlaufen nach bekannten Mustern. Und so raffen sich natürlich auch die BAD MOMS 2 zum Ende hin zusammen, um das Weihnachtsfest doch im Kreise der Familie zu feiern.

Der Film lebt von seinen ausufernden Momenten und dem Ausrasten der Freundinnen. Doch neben all den rasanten Momenten lässt der Film dennoch die Weihnachtsstimmung aufleben und präsentiert sich als amüsante Komödie. BAD MOMS 2 setzt den ersten Teil gelungen fort, auch wenn er die Weihnachtskomödie nicht neu erfindet. Für den Frauenabend bestens geeignet, um sich eine kurze Verschnaufpause vom Vorweihnachtsstress zu gönnen.