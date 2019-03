Dumbo

Walt Disney

ab 28. März 2019 im Kino



Regie – Tim Burton



Colin Farrell – Holt Farrier

Nico Parker – Milly Farrier

Finley Hobbins – Joe Farrier

Michael Keaton – V.A. Vandevere

Danny DeVito – Max Medici

Eva Green – Colette Marchant

Der Zirkus von Max Medici (DANNY DEVITO) hat schon bessere Zeiten gesehen. Und auch das neue Elefantenbaby mit den Riesenohren trägt nur weiter zum Gespött der Leute bei. Der abgehalfterte Zirkusstar Holt Farrier (COLIN FARRELL) soll sich darum kümmern und das Problem aus der Welt schaffen. Doch als Holts Kinder Milly (NICO PARKER) und Joe (FINLEY HOBBINS) herausfinden, dass Dumbo mit seinen außergewöhnlichen Ohren fliegen kann, setzt nicht nur die angeschlagene Zirkustruppe all ihre Hoffnung in den kleinen Dickhäuter. Auch der zwielichtige Unternehmer V.A. Vandevere (MICHAEL KEATON) wittert eine Sensation und damit natürlich das große Geld und überredet Medici, ihm den kleinen Dumbo als Attraktion für seinen Vergnügungspark „Dreamland“ zu verkaufen. An der Seite der charmanten Luftakrobatin Colette Marchant (EVA GREEN) setzt Dumbo zum Höhenflug an – unter der glänzenden Oberfläche von Dreamland verbergen sich jedoch dunkle Geheimnisse! (Pressetext)

1941 brachte Walt Disney die Geschichte von Dumbo, dem fliegenden Elefanten, als Zeichentrickfilm ins Kino. Die zauberhafte Geschichte über das Anderssein und die Akzeptanz dessen begeistert seither die Menschen. Tim Burton, der die Vorstellung, das Leben hinter sich zu lassen und sich einem Zirkus anzuschließen, immer faszinierend fand, bringt die Story nun als Realfilm mit animierten Tieren auf die Kinoleinwand.

Disney sorgt in jedem Film für große Emotionen. Bereits der Zeichentrickfilm “Dumbo“ sorgte mit der Geburt des kleinen Elefanten und dem baldigen Abschied von Mutter und Kind für tränenreiche Momente. Ebenso gehen auch die Szenen im Realfilm richtig ans Herz. Der Zuschauer ist entzückt, wenn er das erste Mal Dumbo mit seinen gigantischen Ohren sieht, über die er stolpert. Wenn sich die Rüssel von Mutter und Sohn ein letztes Mal innig durch die Gitterstäbe berühren oder der kleine Elefant anschließend dem davonrollenden Transporter hinterher rennt, lassen sich die Tränen nicht zurückhalten. Umso versöhnlicher sind die Szenen, wenn sich die Kinder Milly und Joe dem verstoßenen Tier annehmen.

Doch die Geschichte von Dumbo ist nur eine, von vielen. Ebenso im Mittelpunkt steht auch die tragische Familiengeschichte der Farriers. Der einstige Zirkusstar Holt (Colin Farrell) musste seine Kinder Milly (zauberhaft gespielt von Nico Parker) und Joe (hinreißend: Finley Hobbins) in der Obhut des Zirkus‘ lassen, um an der Front zu dienen. Als er verletzt heimkehrt, ist sein Neuanfang auch durch den Tod seiner Frau mit Schwierigkeiten verbunden. Nur schwer kann sich die Familie wieder annähern. Erst durch die Sorge um Dumbo, erhält die Familie eine neue Basis, die sie vereint.

Natürlich dürfen im Film auch die Bösewichte nicht fehlen. So präsentiert sich Danny DeVito als visionärer Zirkusdirektor Max Medici, der all seine Hoffnungen, den Konkurs des Zirkus abzuwenden, auf das Elefantenbaby als Zuschauermagnet setzt. Als er Dumbo das erste Mal sieht, fühlt er sich jedoch dermaßen abgestoßen und will sich dem „Problem“ schnellstmöglich entledigen. Doch als Dumbo eine ungeahnte Fähigkeiten entwickelt, nutzt er das Tier für seine Zwecke aus.

Das gleiche Ziel verfolgt auch Michael Keaton als Unternehmer Vandevere, der Kuriositäten für seinen Freizeitpark sammelt. Die Ausstellung gefährlicher Tiere und missgebildeter Monster verleiht seinem Park einen perfiden Beigeschmack, der die Macht der Menschen über die Tiere demonstriert. So schmerzhaft diese Szenen auch sein mögen, so notwendig sind sie für den Film, um das Finale zu einem gelungenen Abschluss zu bringen.

Die Handschrift von Tim Burton ist zweifellos erkennbar, wenn das Dreamland in seiner ganzen Pracht eingefangen wird. Im Vergleich zu Burtons “Alice im Wunderland“ fällt sein Stil jedoch reduzierter und weniger prägnant aus. Die ausgewachsenen CGI-Elefanten erfreuen sich einer unglaublichen Natürlichkeit, die dem Dschungel zu entspringen scheint. Der kleine Elefant ist ebenso zauberhaft anzusehen mit seinen strahlend blauen Augen, lässt aber einen geringen Comiccharakter erkennen.

Fazit: Tim Burton erzählt die Geschichte von “Dumbo“, dem kleinen, fliegenden Elefanten, die sich im Kern an die Vorlage des gleichnamigen Disney Zeichentrickfilmklassikers hält. Die Geschichte wird durch vielseitige Handlungsstränge ergänzt, die Dumbo zur Randfigur degradieren.

Aber aufgrund der putzigen Titelfigur werden Jung und Alt sich schnell in diesen Film verlieben.

Sandy Kolbuch, Fotos:Walt Disney Studios