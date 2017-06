Enemy

ab 22.Mai 2014 im Kino

Regie: Denis Villeneuve

Jake Gyllenhaal – Adam/Anthony

Mélanie Laurent – Mary

Sarah Gadon – Helen

Isabella Rossellini – Mutter

Dem Geschichtsprofessor Adam (Jake Gyllenhaal) erscheint das Leben wie ein endloser, nicht greifbarer Traum. Gelangweilt von seinem Alltag und seiner Beziehung lässt er Tag um Tag in Lethargie verstreichen – bis er in einem Film den Schauspieler Anthony (Jake Gyllenhaal) entdeckt, der ihm bis aufs Haar gleicht. Verstört aber auch fasziniert von dieser Entdeckung, beschließt er, seinen Doppelgänger aufzuspüren. Je tiefer Adam in Anthonys Welt eindringt und dabei auch dessen Frau (Sarah Gadon) näher kommt, desto mehr scheinen die Grenzen zwischen den beiden Personen zu verschwimmen. Die anfängliche Neugier steigert sich zur Besessenheit; ein bizarres und tödliches Spiel beginnt, an dessen Ende nur einer übrig bleiben kann …(Pressetext)

Eigentlich wird „Enemy“ – der Doppelgänger Thriller mit Jake Gyllenhaal erst im Mai kurz vor dem Kinostart hier vorgestellt, aber da bei den Fantasy Filmfest Nights am Sonntag den 30.03.2014 in Berlin dieses erotische Psychogramm zu sehen sein wird, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es ein beeindruckender Film ist, der lange im Gedächtnis bleibt.

Wer Zeit hat, sollte sich dieses besondere Erlebnis in Festivalatmosphäre nicht entgehen lassen.!

Daumen hoch für „Enemy“.