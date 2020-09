Freikarten „Follow Me“ und mehr

Das war ja umwerfend!

Mit so einer großen Reaktion auf unsere 2 x 2 Freikarten haben wir nicht gerechnet.

Ihr wollt also wieder ins Kino gehen.

Gut so!

Wenn Ihr nicht Marlies F. aus Essen oder Bertram S. aus Erfurt seid, könnt Ihr gern trotzdem ins Kino gehen und die Filmindustrie mit dem Kauf von Tickets unterstützen, damit auch weiterhin Filme dafür produziert werden können, wo sie hingehören, nämlich ins Kino.

Dafür bietet sich aktuell zum Beispiel TENET an, der zwar nicht der großartigste Nolan-Film aller Zeiten ist, aber dennoch sehr gut als krachender Wiedereinstieg ins Kinoleben taugt.

Für die Ängstlichen oder Gefährdeten, die das Heimkino weiterhin bevorzugen, gibt es als Empfehlung ab heute „Mulan“ auf Disney+.

Auch hier gilt: NIcht der beste Disney Film aller Zeiten, aber ein überraschend guter Film über Emanzipation und Edelmut aus einer exotischen Welt.