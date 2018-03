Die Biene Maja – Die Honigspiele

Maya the Bee: The Honey Games

www.diebienemaja-film.de/

ab dem 1. März 2018 im Kino, 83 Minuten

Regie: Alexs Stadermann, Noel Cleary

Theresa Zertani – Maja

Jan Delay – Willi

Andrea Sawatzki – Kaiserin von Summtropolis

Uwe Ochsenknecht – Alfons Graf von Bienenstich der Dritte

Helle Aufruhr im Bienenstock: Ein Gesandter der Kaiserin hat den weiten Weg von Summtropolis auf sich genommen, um den Bienen der Klatschmohnwiese eine Nachricht zu überbringen. Ob diesmal ihr Traum in Erfüllung geht und sie endlich an den Honigspielen teilnehmen dürfen? Doch Majas Aufregung wandelt sich schnell zu bitterer Enttäuschung, als sie erfährt, dass der Bote nur gekommen ist, um die Hälfte ihrer Honigernte für die Spiele einzufordern. Und dabei brauchen sie den Honig doch so dringend für den Winter! Empört beschließt Maja kurzerhand, die Sache selbst zu regeln und überredet ihren Freund Willi zu einer abenteuerlichen Reise nach Summtropolis, um sich direkt bei der Kaiserin für ihren Bienenstock einzusetzen. Allerdings geht das gehörig schief, denn die Kaiserin ist verärgert über Majas Ungehorsam und beschließt, der kleinen Biene eine Lektion zu erteilen. Sie darf an den Spielen teilnehmen, sollte sie jedoch verlieren, muss ihr Bienenstock die gesamte Honigernte abgeben. Ein großes Risiko! Wird es Maja gelingen, sich mit ihrer Außenseiter-Mannschaft gegen die Favoriten, vor allem die intrigante Violetta, durchzusetzen und ihren Bienenstock zu retten? (Pressetext: Universum Film)

Jeder kennt die kleine freche Biene namens Maja, die stets neugierig ihre Welt entdeckt und trotzköpfig ihren Willen durchzusetzen versucht. Sie scheut sich vor keinem Abenteuer, seit sie 1912 von Schriftsteller Waldemar Bonsels in seinem Haus in Oberschleißheim bei München zum Leben erweckt wurde. Mit dem Buch „Die Biene Maja und ihre Abenteuer„ verarbeitete der Autor seine Kindheitserinnerungen, die er in der freien Natur in Ahrensburg sammelte. Bis heute wurde das Buch und die Fortsetzung „Himmelsvolk„ von 1915 in über 40 Sprachen übersetzt. Biologe und Kulturfilmregisseur Wolfram Junghans brachte die Adaption des ersten Buches 1924 als Stummfilm wird mit echten Insekten ins Kino. In den 70er Jahren kamen Maja und ihre Freunde als Trickfilmfiguren in einer deutsch-österreichisch-japanischen Koproduktion ins Fernsehen. Für die deutschsprachige Version komponierte der Tscheche Karel Svoboda den Titelsong, der von Karel Gott gesungen wurde. Nachdem 2012 die Geschichte der Biene als Computeranimation-Serie und 2014 als Kinoabenteuer entstand, dürfen sich die kleinen und großen Fans nun mit „Die Biene Maja – Die Honigspiele“ über das zweite Kinoabenteuer der Biene auf der großen Leinwand freuen.

Maja lebt zusammen mit ihrem Bienenvolk auf der Klatschmohnwiese. Sie träumt davon, bei den Honigspielen in Summtropolis mitzumachen, doch die Königin plagen ganz andere Sorgen: Die Honigernte ist so schlecht ausgefallen, dass dem Bienenvolk ein harter Winter mit wenig Nahrung bevorsteht. Als dann auch noch Alfons Graf von Bienenstich der Dritte, der Sondergesandte der Kaiserin, im Bienenstock erscheint und die Hälfte des Honigs für die Honigspiele fordert, ist die Katastrophe perfekt.

Die Königin kann sich dem Befehl der Kaiserin, ihrer Schwester nicht widersetzen und willigt ein. Doch Maja findet dies sehr ungerecht und fliegt gemeinsam mit Willi nach Summtropolis. Die Kaiserin ist wenig begeistert von dem Besuch der Kinder, muss Majas Beschwerde aber über sich ergehen lassen. Um die kleine, freche Biene für ihr Verhalten zu bestrafen, lädt sie sie zu den Honigspielen ein.

Zunächst freut sich Maja über diese Chance. Doch dann erkennt sie, dass sie dringend gewinnen muss, wenn sie den Honig der Klatschmohnwiese wirklich für ihr Volk retten will. Und so muss sie gemeinsam mit Willi, der paranoiden Kakerlake Fussel, der vegetarischen Spinne Luna und der bissigen Wanze Caruso alles geben, um als Sieger aus den Honigspielen hervorzugehen.

„Die Biene Maja – Die Honigspiele“ ist zauberhaft für die Zielgruppe animiert. Die amüsante Geschichte ist liebevoll bebildert. Königin und Kaisern ringen um Macht und Dominanz, werden aber nicht als wirklich böse Gegner in Szene gesetzt. Das fröhlich-bunte Abenteuer dreht sich hauptsächlich um den Wettkampf, der für die Kinder kleine Lehren zu Tage fördert. Die Handlung wird von verschiedensten Insekten, den Hauptfiguren Maja und Willi, sowie Grashüpfer Flip getragen. Wer die Serien und den ersten Kinofilm der Biene Maja kennt, dem fällt auf, dass Maja bereits ein angesehenes Mitglied des Bienenstocks ist. Doch noch immer hat sie reichlich Schabernack im Kopf.

Auch wenn die Figuren des Films noch so klein sind, kommt die Botschaft der Geschichte bei den Kindern unmissverständlich an: Solange man an sich selbst glaubt und gemeinsam mit seinen Freunden an einem Strang zieht, kann man Großes erreichen. Wer den Film nicht allzu kritisch hinterfragt und sich einfach an der niedlichen Geschichte erfreuen kann, der erlebt einen süßen Animationsfilm, der mitunter an die kindlichen Erinnerungen an die Biene anschließen kann.

© Sandy Kolbuch, Bilder: Universum Film